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    Ağrı'da çalışırken nöbet geçiren genç aşçı yandı

    Lokantada yaptığı çorbanın tadına bakmak istediği sırada epilepsi nöbeti geçiren aşçı, kaynayan çorba kazanına düştü. 1 ay boyunca tedavi gören şahsın vücudunda ağır yanıklar oluştu.
    • 27.09.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:07
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    Ağrı'da çalışırken nöbet geçiren genç aşçı yandı

    Ağrı'da bir lokantada çalışan 28 yaşındaki Kamuran Bakır, kronik rahatsızlığı nedeniyle ölümden döndü.

    Aşçılık yapan genç adam, yaptıkları çorbayı kontrol ederken aniden epilepsi nöbeti geçirdi.

    Kaynayan çorba kazanına düştü

    Bu sırada bilinci kapanan Bakır, kelle paça çorbası bulunan ve kaynayan çorba kazanına düştü.

    Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağrı da çalışırken nöbet geçiren genç aşçı yandı #1

    Vücudunda ağır yanıklar oluştu

    Hastaneye kaldırılan Bakır'ın göğsünde, sol kolunda ve ayağında ağır yanıklar oluştuğu tespit edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; 1 ay boyunca hastanede tedavi gören yaralı adam, iyileştikten sonra artık lokantada çalışmak istemediğini belirtti.

    "Artık lokantada çalışmak istemiyorum"

    Kamuran Bakır, "Epilepsi hastasıyım. Çalıştığım lokantada nöbet geçirince düşerken kaynayan kelle paça çorbası kazanının içine girdim. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Diyadin Devlet Hastanesi'nden Erzurum'a getirdiler. Çok yanığım var. İnşallah iyileşirim. Allah izin verirse artık lokantada çalışmak istemiyorum. Hastalıktan dolayı bu olay başıma geldi." diye konuştu.

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    Ağrı da çalışırken nöbet geçiren genç aşçı yandı #4


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