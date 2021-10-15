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    Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 öğrenci yaralandı

    Okul servisi önce durakta bekleyen üniversite öğrencisine ardından yurt duvarının bahçesine çarptı. Servisin kazası sonucu 7 öğrenci yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 17:50
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    Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 öğrenci yaralandı

    Ağrı'da Şinasi Ünsal İmam Hatip Kız Lisesi öğrencilerini taşıyan 04 S 0153 plakalı okul servisi, kontrolünü kaybetti.

    Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen okul servisi önce durakta bekleyen üniversite öğrencisine ardından yurt bahçesinin duvarına çarptı.

    7 ÖĞRENCİ YARALANDI

    Okul servisinde bulunan 6 öğrenci ile üniversite öğrencisi H.A. kazada yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 öğrenci yaralandı VİDEO

    Ağrı da okul servisi kaza yaptı: 7 öğrenci yaralandı #1

    Ağrı da okul servisi kaza yaptı: 7 öğrenci yaralandı #2

    Ağrı da okul servisi kaza yaptı: 7 öğrenci yaralandı #3

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