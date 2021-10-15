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- Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 öğrenci yaralandı
Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 öğrenci yaralandı
Okul servisi önce durakta bekleyen üniversite öğrencisine ardından yurt duvarının bahçesine çarptı. Servisin kazası sonucu 7 öğrenci yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
- İHA
- 15.10.2021 - 17:50
Ağrı'da Şinasi Ünsal İmam Hatip Kız Lisesi öğrencilerini taşıyan 04 S 0153 plakalı okul servisi, kontrolünü kaybetti.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen okul servisi önce durakta bekleyen üniversite öğrencisine ardından yurt bahçesinin duvarına çarptı.
7 ÖĞRENCİ YARALANDI
Okul servisinde bulunan 6 öğrenci ile üniversite öğrencisi H.A. kazada yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 öğrenci yaralandı VİDEO