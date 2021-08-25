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- Ağrı'da otlattığı hayvanları yolun karşısına geçiren kız çocuğu, tırın altında kaldı
Ağrı'da otlattığı hayvanları yolun karşısına geçiren kız çocuğu, tırın altında kaldı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- İHA
- 25.08.2021 - 22:37
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna yoldan geçen bir tır çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Yoldan geçen sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedenini gören yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.