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    Ağrı'da şarampole yuvarlanan kamyonda can verdiler

    Ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi ağır yaralanarak hayatını kaybetti.
    • 17.04.2022 - 12:06
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    Ağrı'da şarampole yuvarlanan kamyonda can verdiler

    Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkisinde M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi.

    Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

    Ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü kurtaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu da bölgeye yönlendirilen vinçle sıkıştıkları araçtan çıkardı. Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ağır yaralanan sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    Ağrı da şarampole yuvarlanan kamyonda can verdiler #1

    Ağrı da şarampole yuvarlanan kamyonda can verdiler #2


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