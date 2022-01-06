Ağrı'da satışa çıkan hayvanların üstü buz tuttu

Soğuk havanın etkisini artırdığı Ağrı'da satılmak üzere pazara götürülen hayvanların üzeri kırağı ile kaplandı.

Doğu Anadolu'nun en soğuk kentlerinden biri olan Ağrı'da, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldü.

Sabah saatlerinde soğukla birlikte sisin de olduğu şehir merkezinde görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

Akarsuların donduğu kentte Ağrı Hayvan Borsası'na getirilen büyükbaş hayvanların tüylerini kırağı kapladı.

"HER GÜN BU HAVALARDA MECBUREN GELİYORUZ"

Sabah erken saatlerde hayvanlarını satmak için borsaya gelen Orhan Kaya, soğuk havanın kentte yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Hava çok soğuk. Çok zor şartlarda işimizi yapmak zorunda kalıyoruz. Her gün bu havalarda mecburen buraya gelmek durumundayız." dedi.





































