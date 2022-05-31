Ağrı'da 8 yaşındaki bir çocuk, sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sele kapıldı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi.

Birçok ev sular altında kalırken, bahçe duvarları sel nedeniyle yıkıldı.

Oyun oynarken sele kapıldı

Polis ekipleri ve iş makinalarının selin meydana geldiği bölgelere sevk edilmesinden ardından, ilçeye bağlı Telçeker köyünde yaşayan 8 yaşındaki Devran Öztürk’ün oyun oynadığı sırada sel sularına kapıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre talihsiz çocuk, kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağrı'da sele kapılan çocuk yaşamını yitirdi VİDEO