Ağrı'da sosyal mesafe uyarısı yapan hemşire darbedildi

Acil servisin yanında kurulan koronavirüs çadırında görevli hemşire, sosyal mesafe kuralına uymayan hastayı uyardı. Hemşire, hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı.

Ağrı'da Dr. Yaşar Er Yılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Sinan Doğan, dün 14.00 sıralarında dahiliye bölümüne muayene olan Selvi K.'yi koronavirüs şüphesi ile acil servise yönlendirildi.

KORONAVİRÜS ÇADIRINDA SOSYAL MESAFESİZ GEZDİ

Acil servisten de test yaptırması için koronavirüs çadırına gönderilen hasta ve yakınlarının sıra beklemeden çadıra girmek istemeleri üzerine hemşire Sinan Doğan, koronavirüslü hastalar olduğunu belirterek, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

UYARAN HEMŞİRE YUMRUK YEDİ

Ancak Selvi K.'nin oğlu, Doğan'a yumruk attı. Yüzü kanlar içerisinde kalan Sinan Doğan'ın burnunda kırık oluştu.

"ŞİDDET KORONAVİRÜS DİNLEMİYOR"

Şikayetçi olan Doğran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddet, koronavirüs dinlemiyor. Tedbirini almayan milletimiz, test yapmaya gelince size böyle aslan kesiliyor. Beni darbeden adamın annesinin söylediği şey ise; 'Ne olmuş bir yumruk yemiş'" dedi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Sinan Doğan, geçen mart ayında da acil servise getirilen 23 yaşındaki Ramazan D.'nin yakınlarının saldırısına uğramıştı. Doğan ile hemşire Hilal Emin Ağaoğlu'nu darbeden 4 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.









