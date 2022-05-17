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    Ağrı'da taşlı sopalı akraba kavgasında 5 yaralı

    Kuzenler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce taşla ve sopalarla birbirine saldıran gruplar silah çekti. Silahlı kavgada 5 kişi yaralanarak tedaviye alındı.
    • 17.05.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 13:55
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    Ağrı'da taşlı sopalı akraba kavgasında 5 yaralı

    Saat 09.30 sıralarında Ağrı'nın Dörtyol kavşağında karşılaşan husumetli amca çocukları, tartışmaya başladı.

    Akrabalar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Amca çocukları olduğu öğrenilen iki taraf birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı.

    5 kişi yaralandı

    Çıkan kavgada aynı aileden Necip Elmas, Sinan Elmas, Yüksel Elmas, Neriman Elmas ile o sırada yoldan geçen Emine Morkoyun adlı genç kız yaralandı.

    Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ağrı'da taşlı sopalı akraba kavgasında 5 yaralı VİDEO

    3 silah ele geçirildi

    Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 silah ele geçirildi.

    2 kişinin durumu kritik

    DHA'nın haberine göre hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sinan ile Yüksel Elmas ameliyata alınırken, diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

    Ağrı da taşlı sopalı akraba kavgasında 5 yaralı #1

    Ağrı da taşlı sopalı akraba kavgasında 5 yaralı #2

    Ağrı da taşlı sopalı akraba kavgasında 5 yaralı #3

    Ağrı da taşlı sopalı akraba kavgasında 5 yaralı #4


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