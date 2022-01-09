Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
592.827
0.13%
BTXN Coin
33.57
-1.55%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Ağrı'da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi

    İran’dan gelen şüpheli tırda arama yapan ekipler tarafından, dorsenin tabanına gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi.
    • AA
    • 09.01.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağrı'da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi

    Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İran'dan Türkiye'ye gelen 54 AA 443 plakalı tır, Gürbulak Gümrük Sahası'nda pasaport ve gümrük tescil işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında X-ray araç ve konteyner tarama cihazına sevk edildi.

    X-ray taramasında dorsenin tabanından şüphelenen ekipler, tırı arama hangarına çekti.

    ELE GEÇİRİLENLER

    'Smoke', 'Piku' ve 'Gece' isimli narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine dorsenin tabanında inceleme yapan ekipler, 70 paket halinde 62 kilo 154 gram eroin ele geçirdi.

    TIRA EL KONULDU

    Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tıra el konuldu.

    Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü G.M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Ağrı da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi #1

    Ağrı da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi #2

    Ağrı da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi #3

    Ağrı da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi #4

    Ağrı da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi #5

    Ağrı da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi #6

    Ağrı da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi #7

    Ağrı da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi #8


    Görüş Bildir