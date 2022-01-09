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- Ağrı'da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi
Ağrı'da, tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi
İran’dan gelen şüpheli tırda arama yapan ekipler tarafından, dorsenin tabanına gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi.
- AA
- 09.01.2022 - 17:10
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…
İran'dan Türkiye'ye gelen 54 AA 443 plakalı tır, Gürbulak Gümrük Sahası'nda pasaport ve gümrük tescil işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında X-ray araç ve konteyner tarama cihazına sevk edildi.
X-ray taramasında dorsenin tabanından şüphelenen ekipler, tırı arama hangarına çekti.
ELE GEÇİRİLENLER
'Smoke', 'Piku' ve 'Gece' isimli narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine dorsenin tabanında inceleme yapan ekipler, 70 paket halinde 62 kilo 154 gram eroin ele geçirdi.
TIRA EL KONULDU
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tıra el konuldu.
Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü G.M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.