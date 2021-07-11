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    Ağrı'da torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda madde ele geçirilirken, 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 14:57
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    Ağrı'da torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama

    Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonla uyuşturucu madde satan 6 şüpheliyi yakaladı.

    UYUŞTURUCU ZULASI BULUNDU

    Narkotik köpeklerle şüphelilerin evlerini didik didik arayan ekipler koltuklara, yastıkların içine zulalanmış uyuşturucu maddelerini buldu.

    Operasyonda 5,85 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucuları paketlemek için kullanılan 100 kilitli poşet ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    6 TUTUKLAMA

    Gözaltına alınan 6 kişiden birinin 13 farklı suçtan arandığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     


    Ağrı da torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama #1

    Ağrı da torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama #2

    Ağrı da torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama #3

    Ağrı da torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama #4

    Ağrı da torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama #5

    Ağrı da torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama #6

    Ağrı da torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama #7

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