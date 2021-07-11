Ağrı'da torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama

Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda madde ele geçirilirken, 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonla uyuşturucu madde satan 6 şüpheliyi yakaladı.

UYUŞTURUCU ZULASI BULUNDU

Narkotik köpeklerle şüphelilerin evlerini didik didik arayan ekipler koltuklara, yastıkların içine zulalanmış uyuşturucu maddelerini buldu.

Operasyonda 5,85 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucuları paketlemek için kullanılan 100 kilitli poşet ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

6 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 6 kişiden birinin 13 farklı suçtan arandığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



























