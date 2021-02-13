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    Ağrı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

    Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 23:31
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    Ağrı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

    Ağrı'da iki ay boyunca süren teknik takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Zanlılar hakkında çıkarılan gözaltı kararı neticesinde zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon sonucu 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1,44 gram metamfetamin, 18,38 gram sentetik kannobionid, 14,07 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen maddeler, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği ile 28 fişek ele geçirildi.

    Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ayrıca uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 12 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

    Ağrı da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı #1

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