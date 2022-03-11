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    Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

    21 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada, 12 kişi yaralandı.
    • AA
    • 11.03.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 09:23
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    Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

    İstanbul-Ağrı seferi yapan ve içerisinde 21 kişinin bulunduğu A.K. idaresindeki 34 BN 6924 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Ağrı kara yolunun İbrahim Çeçen Üniversitesi mevkisinde kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    12 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, devrilen aracın kırılan camından düşerek altında kalan bir kişi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

    Olayda, sürücü ve bu kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

    Ağrı da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı #1

    TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

    Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Ağrı da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı #2

    Ağrı da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı #3

    Ağrı da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı #4


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