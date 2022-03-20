Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
612.777
-0.12%
BTXN Coin
39.14
-0.40%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Ağrı’da, yolu kapalı mezradaki hasta için karla 7 saatlik mücadele

    Hamur ilçesindeki mezarının yolu kardan kapanınca, rahatsızlanan Sevgül Daşdemir, sağlık ekiplerinin yoğun 7 saatlik zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
    • DHA
    • 20.03.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağrı’da, yolu kapalı mezradaki hasta için karla 7 saatlik mücadele

    Ağrı’nın Hamur ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Nallıkonak köyü Güllüce mezrasında, şiddetli baş ağrısı, ateş ve kusma şikayetleri üzerine Sevgül Daşdemir’i, yoğun kar ve tipinin yolu kapatması sonucu hastaneye götüremeyen eşi İhsan Daşdemir, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

    Biri paletli iki ambulansla, yolun açık olduğu Nallıkonak köyü mevkisine kadar giden ekipler, geriye kalan 5 kilometrelik yolda, yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen paletli ambulansla ilerleyerek mezraya ulaştı.

    ÇALIŞMA 7 SAAT SÜRDÜ

    Daşdemir’e evde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hastayı yolun açık olduğu yerde bekleyen ambulansa teslim etti.

    Ekiplerin 7 saatlik zorlu çalışması sonucu Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhsan Daşdemir, eşini hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine teşekkür etti.

    Ağrı’da, yolu kapalı mezradaki hasta için karla 7 saatlik mücadele #1

    Ağrı’da, yolu kapalı mezradaki hasta için karla 7 saatlik mücadele #2

    Ağrı’da, yolu kapalı mezradaki hasta için karla 7 saatlik mücadele #3

    Ağrı’da, yolu kapalı mezradaki hasta için karla 7 saatlik mücadele #4


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Ukraynalı balet Artem Datsishin Rus saldırılarında hayatını kaybetti
    Dünya

    Ukraynalı balet Artem Datsishin Rus saldırılarında hayatını kaybetti

    Kırıkkale'de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
    İç Haber

    Kırıkkale'de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

    Görüş Bildir