Ağrı'daki hamile kadın, trafik kazasında vefat etti

İki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 4 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Olayda yaralanan diğer kazazedeler de hastaneye kaldırıldı.

Ağrı’da çevre yolunda seyir halinde olan E.A. ve Elif Günakın kontrolünde olan iki araç çarpıştı.

Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Elif Günakın hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan E.A., eşi M.A. ve kızı A.A. ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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