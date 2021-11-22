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    Ağrı'daki hamile kadın, trafik kazasında vefat etti

    İki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 4 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Olayda yaralanan diğer kazazedeler de hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 18:27
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    Ağrı'daki hamile kadın, trafik kazasında vefat etti

    Ağrı’da çevre yolunda seyir halinde olan E.A. ve Elif Günakın kontrolünde olan iki araç çarpıştı.

    Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Elif Günakın hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan E.A., eşi M.A. ve kızı A.A. ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ağrı'daki hamile kadın, trafik kazasında vefat etti VİDEO


    Ağrı daki hamile kadın, trafik kazasında vefat etti #1

    Ağrı daki hamile kadın, trafik kazasında vefat etti #2

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