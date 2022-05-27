Ağrı'daki küçük hırsız elindeki televizyonla polise yakalandı

Televizyon çalan 15 yaşındaki çocuk, polis tarafından durdurulunca elindeki battaniyeye sarılı televizyonla kendini ele verdi. Suça sürüklenen çocuk işlemi yapılan şahıs ailesine teslim edildi.

Ağrı'da televizyon çalan 15 yaşındaki hırsız, çaldığı televizyonu battaniyeye sararak yola koyuldu.

Bu esnada polis tarafından durdurulan A.A’nın üzerinde yapılan aramada elindeki battaniyeye sarılı televizyon ve kumanda ele geçirildi.

Çok geçmeden çalıntı ihbarı

Olaydan kısa bir süre sonra hırsızlık ihbarı alan ekipler, gittikleri iş yerinde çalınan eşyaların çocuğun üzerinde bulunan eşyalar olduğunu tespit etti

Çocuğun yanındaki kişi aranıyor

Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayına 2 kişinin karıştığını tespit eden ekipler, A.A’nın yanında bulunan şahsın tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Ağrı'daki hırsızlar kamerada VİDEO



Çocuk ailesine teslim edildi

Savcılık kararı ile yakalanan A.A’nın ise suça sürüklenen çocuk işlemi yapıldıktan sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi.