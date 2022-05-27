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    Ağrı'daki küçük hırsız elindeki televizyonla polise yakalandı

    Televizyon çalan 15 yaşındaki çocuk, polis tarafından durdurulunca elindeki battaniyeye sarılı televizyonla kendini ele verdi. Suça sürüklenen çocuk işlemi yapılan şahıs ailesine teslim edildi.
    • 27.05.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 18:43
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    Ağrı'daki küçük hırsız elindeki televizyonla polise yakalandı

    Ağrı'da televizyon çalan 15 yaşındaki hırsız, çaldığı televizyonu battaniyeye sararak yola koyuldu.

    Bu esnada polis tarafından durdurulan A.A’nın üzerinde yapılan aramada elindeki battaniyeye sarılı televizyon ve kumanda ele geçirildi.

    Çok geçmeden çalıntı ihbarı

    Olaydan kısa bir süre sonra hırsızlık ihbarı alan ekipler, gittikleri iş yerinde çalınan eşyaların çocuğun üzerinde bulunan eşyalar olduğunu tespit etti

    Çocuğun yanındaki kişi aranıyor

    Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayına 2 kişinin karıştığını tespit eden ekipler, A.A’nın yanında bulunan şahsın tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

    Ağrı'daki hırsızlar kamerada VİDEO

    Çocuk ailesine teslim edildi

    Savcılık kararı ile yakalanan A.A’nın ise suça sürüklenen çocuk işlemi yapıldıktan sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi.

    Ağrı daki küçük hırsız elindeki televizyonla polise yakalandı #1

    Ağrı daki küçük hırsız elindeki televizyonla polise yakalandı #2


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