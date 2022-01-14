Ağrı'lı gençten hala haber yok

Antalya'da yaşayan Ağrı'lı genç 10 gündür kayıp. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

Antalya'da annesiyle yaşayan ve özel bir firmada çalışan 30 yaşındaki Ağrılı Rohat Balkı'dan 10 gündür haber alınamıyor.

Balkı'ya ait telefonun deniz kıyısında bulunmasının ardından ailesi kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgil soruşturmalar sürüyor.

SAVCI SAYAN ÇAĞRI YAPTI

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Ağrı'lı gencin kaybolmasına ilişkin sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Başkan Sayan paylaşımında, "Ağrılı kardeşimiz Rohat Balki 10 günden beri kayıptır.. Enson Antalya sahilde görülmüştür.. Görenlerin güvenlik birimlerine ve bize ulaşmaları önemle rica olunur…" ifadelerini kullandı.