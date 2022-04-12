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    Ağrı'nın, yolcu otobüsünden 345 kilogram sıvı metamfetamin çıktı

    İran’dan geldiği belirlenen bir yolcu otobüsünde, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yapılan aramalarda 345 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
    • 12.04.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:53
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    Ağrı'nın, yolcu otobüsünden 345 kilogram sıvı metamfetamin çıktı

    Ağrı’da, uyuşturucu madde ve kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir yolcu otobüsünde aramalar yapıldı.

    İran’dan Türkiye’ye sıvı metamfetamin taşıdı

    AA’nın haberine göre, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak için gelen otobüste, Gürbulak Gümrük ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 345 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

    Ağrı nın, yolcu otobüsünden 345 kilogram sıvı metamfetamin çıktı #1


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