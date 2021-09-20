Ağustos ayında yaşanan trafik kazalarında 301 kişi vefat etti

Emniyetin açıkladığı verilere göre ağustos ayında, yurt genelinde meydana gelen kazalarla birlikte 301 kişi hayatını kaybetti. Yıl başından bu yana 1543 kişi, kazalarda öldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı.

Ağustos ayında yurt genelinde 238’i ölümlü, 20 bin 212’si yaralamalı, 22 bin 749’u hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 199 kaza meydana geldi.

Bu kazalarda 31 bin 639 kişi yaralanırken, 301 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti.

SON 8 AYDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1.543'E YÜKSELDİ

Kazaların 16 bin 777'sinde otomobil, 5 bin 995'inde motosiklet, 4 bin 806’sında ise kamyonetler yer aldı. Ayrıca kazalardan 6 bin 729’u yandan çarpma olarak meydana gelirken, bunu yoldan çıkma ile devrilme kazaları takip etti. Türkiye’de son 8 ayda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.543’e yükseldi.

İSTANBUL’DA 2 BİN 209 KAZADA 11 KİŞİ ÖLDÜ

Ağustos ayında kazaların en çok meydana geldiği il ise İstanbul oldu. İstanbul'da 2 bin 209 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 825 kişi de yaralandı. İstanbul’u en çok kaza ile Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

En az kaza olan şehirler ise Tunceli 19, Bayburt ve Ardahan 22 kaza olarak sıralandı. Balıkesir’de 14’ü devrilen otobüs kazasında olmak üzere ağustos ayında 23 kişi, Manisa’da 19, İzmir’de 16, Konya’da 15 ve Antalya ise 12 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti.

109 BİN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ağustos ayında 18 bin 327’si 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 1 milyon 438 bin 311 trafik cezası uygulanırken, 109 bin 336 araç ise trafikten menedildi.