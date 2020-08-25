Ahlaksız paylaşımlar yapan Elif Sarı hakkında soruşturma

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan hesabın 'sahte hesap' olduğu tespit edildi.

Sosyal medyada Elif Sarı isimli kullanıcının yaptığı paylaşımlar, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Sarı'nın, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden olurken, sosyal medya kullanıcıları Sarı’nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek çağrı yaptı.

"BU BEBEĞİ BİRİ KURTARSIN"

Bir sosyal medya hesabından, “Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok” diye paylaşımda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşılırken, hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü’nün çalışma başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da belirtildi.

HESAP 'SAHTE' ÇIKTI

Öte yandan, dikkat çeken paylaşımların yapıldığı hesabın sahte olduğu, fotoğrafların ise İspanyol bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

Elif Sarı kimdir?