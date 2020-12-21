Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, Rize'de toprağa verildi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Erdoğan, Güneysu'da toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından Trabzon Havalimanı'ndan alınarak karayoluyla Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Dumankaya köyüne getirildi.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Rize Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazına, Erdoğan'ın çocukları İzzet, Deniz ve Mehmet Erdoğan ile bazı yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Belediye Başkanı Rıfat Özer katıldı.

Ahmet Erdoğan'ın cenezesi, babası Hasan Erdoğan'ın yanına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü ViDEO