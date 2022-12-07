Aile Bakanlığı çocuğa cinsel istismar davasına müdahil oldu

6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasına müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdura hukuki destek verileceğini açıkladı.

Türkiye'nin gündeminde çocuğa istismar davası var.

Dini bir gruba üye olan Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşında evlendirdiği ortaya çıktı.

6 yaşında evlendirildiği ve bunun kendisine oyun olarak anlatıldığını dile getiren H.K.G. hukuki mücadele başlattı.

Konuya ilişkin İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla dava açıldı.

Kamuoyunda büyük tepki çeken olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlık davaya müdahil oldu

Bakanlık davaya müdahil olduklarını açıkaldı.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her türlü hukuksal destek verilecektir"

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “H.K.G’nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı” yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur.

Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."