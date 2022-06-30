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    Aile hekimlerinden 2 günlük iş bırakma eylemi

    Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği şartlarının revize edilmesi talebiyle bir araya gelen aile hekimleri, 30 Haziran-1 Temmuz'da iş bıraktıklarını açıkladı.
    • 30.06.2022 - 17:59
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    Aile hekimlerinden 2 günlük iş bırakma eylemi

    Birçok aile hekimi, farklı şehirlerden gelerek Ankara Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi.

    Yaklaşık 300 kişilik grup, geçen yıl bugün yayınlanan 'Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği' şartlarının iyileştirilerek revize edilmesi talebiyle 30 Haziran ve 1 Temmuz'da iş bıraktıklarını açıkladı.

    DHA’nın haberine göre; grup adına Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon Başkanı Kemal Noyan açıklamalarda bulundu.

    “Onlarca farklı işi aynı gün içinde yapmamız bekleniyor”

    Aile sağlığı merkezlerinin giderlerinin arttığını belirten Noyan, şu sözleri kaydetti:

    “Bizler iş bırakıyoruz. Çünkü birçok arkadaşımız yoksulluk sınırının altında hak ediş alıyor. Son 10 yılda hak edişlerimiz yüzde 50'den fazla eridi. Onlarca farklı işi aynı gün içinde yapmamız bekleniyor. Her gün bu ülkenin yetiştirdiği saygıdeğer arkadaşlarımızı yurtdışına uğurluyoruz, her gün koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe payının azaldığını görüyoruz. Biz insanı yaşatmak istiyoruz ki devlet yaşasın.”

    Aile hekimleri, açıklamanın ardından gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

    Aile hekimlerinden 2 günlük iş bırakma eylemi #1


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