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- AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, koronavirüse yakalandı
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, koronavirüse yakalandı
Milletvekili Birlik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyururken, sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.
- DHA
- 03.11.2020 - 07:35
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sonucu öğrendiği andan itibaren evde istirahate çekildiğini belirten Birlik, sağlık durumunda endişe edilecek bir husus olmadığını ifade etti.
MASKE VE MESAFE UYARISI
Milletvekili Birlik; maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.