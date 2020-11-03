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    AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, koronavirüse yakalandı

    Milletvekili Birlik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyururken, sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 07:35
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    AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, koronavirüse yakalandı

    AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Sonucu öğrendiği andan itibaren evde istirahate çekildiğini belirten Birlik, sağlık durumunda endişe edilecek bir husus olmadığını ifade etti.

    MASKE VE MESAFE UYARISI

    Milletvekili Birlik; maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

    AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, koronavirüse yakalandı #1

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