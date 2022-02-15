Euro
15.50
0.89%
Dolar
13.65
0.40%
Altın
811.25
-0.82%
Borsa
2038
1.78%
Bitcoin
604.706
3.84%
BTXN Coin
37.79
3.05%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    AK Partili Fetani Battal, Meclis'te kalp krizi geçirdi

    TBMM çalışmaları sırasında kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye giden TBMM Başkanı Şentop, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AK Partili Fetani Battal, Meclis'te kalp krizi geçirdi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında rahatsızlanan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, hastaneye kaldırıldı.

    Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, hemen ameliyata alındı.

    ŞENTOP ZİYARET ETTİ

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ı, tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret etti.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fetani Battal'ın gelen durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Şentop, Battal’ın eşi Handan Battal’a ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    AK Partili Fetani Battal, Meclis te kalp krizi geçirdi #1

    AK Partili Fetani Battal, Meclis te kalp krizi geçirdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Omicron enfeksiyonunu gösteren 2 vücut ağrısı
    Sağlık

    Omicron enfeksiyonunu gösteren 2 vücut ağrısı

    Gölde buzların çözülmesiyle balıkçıların mesaisi başladı
    Yaşam

    Gölde buzların çözülmesiyle balıkçıların mesaisi başladı

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Görüş Bildir