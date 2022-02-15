AK Partili Fetani Battal, Meclis'te kalp krizi geçirdi

TBMM çalışmaları sırasında kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye giden TBMM Başkanı Şentop, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında rahatsızlanan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, hastaneye kaldırıldı.

Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, hemen ameliyata alındı.

ŞENTOP ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ı, tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fetani Battal'ın gelen durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Şentop, Battal’ın eşi Handan Battal’a ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.