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AK Partili vekil ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi

AK Partili vekil ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi

Terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen teröristin, AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast yapacağı, ifadesinde de eylemi itiraf ettiği öğrenildi.