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- AK Partili vekil ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi
AK Partili vekil ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi
- İHA
- 24.06.2021 - 10:15
- Güncelleme : 24.06.2021 - 10:50
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P isimli örgüt mensubu Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yakalandı.
Devam eden operasyonlarda da örgüt mensubuna yardım ve yataklık yapan 9 iş birlikçi şahıs Birecik, Suruç ve Gaziantep'te gözaltına alındı.
Şahısların ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda; 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 10 adet şarjör, 1 adet termal dürbün ele geçirildi.
AK PARTİLİ VEKİL VE KARDEŞİNE SUİKAST YAPACAKTI
Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab'dan (Kobani) illegal yollarla Türkiye’ye gönderilen terör örgütü mensubunun, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve kardeşine eylem gerçekleştirmek üzere gönderildiğini, bu eylemi gerçekleştirmek üzere milis ağı oluşturduğu sırada yakalandığını itiraf ettiği öğrenildi.