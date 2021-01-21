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    Akçakale'de, otomobilin farında gizledikleri kuzuları gümrükten geçirmeye çalıştılar

    Akçakale Gümrük Kapısı'nda, otomobilin motor kısmı ve bagajında oluşturulan özel bölmede ağzı ve ayakları bantlanmış 4 kuzu bulundu.
    • AA
    • 21.01.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 15:00
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    Akçakale'de, otomobilin farında gizledikleri kuzuları gümrükten geçirmeye çalıştılar

    Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen bir otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

    Aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri, detaylı arama yaptı.

    AĞZI BANTLI 4 KUZU BULUNDU

    Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü. Ekipler, ağızları bantlanmış iki kuzuyu bulundukları bölmeden çıkardı.

    Otomobilin bagajında da inceleme yapan ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede, ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu.

    SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Gözaltına alınan sürücü ise savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Akçakale de, otomobilin farında gizledikleri kuzuları gümrükten geçirmeye çalıştılar #1

    Akçakale de, otomobilin farında gizledikleri kuzuları gümrükten geçirmeye çalıştılar #2

    Akçakale de, otomobilin farında gizledikleri kuzuları gümrükten geçirmeye çalıştılar #3

    Akçakale de, otomobilin farında gizledikleri kuzuları gümrükten geçirmeye çalıştılar #4

    Akçakale de, otomobilin farında gizledikleri kuzuları gümrükten geçirmeye çalıştılar #5

    Akçakale de, otomobilin farında gizledikleri kuzuları gümrükten geçirmeye çalıştılar #6

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