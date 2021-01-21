Akçakale'de, otomobilin farında gizledikleri kuzuları gümrükten geçirmeye çalıştılar

Akçakale Gümrük Kapısı'nda, otomobilin motor kısmı ve bagajında oluşturulan özel bölmede ağzı ve ayakları bantlanmış 4 kuzu bulundu.

Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen bir otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

Aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri, detaylı arama yaptı.

AĞZI BANTLI 4 KUZU BULUNDU

Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü. Ekipler, ağızları bantlanmış iki kuzuyu bulundukları bölmeden çıkardı.

Otomobilin bagajında da inceleme yapan ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede, ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Gözaltına alınan sürücü ise savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.