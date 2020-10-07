Akçakale'de tırın yakıt deposundan 414 kaçak cep telefonu çıktı

Suriye'den Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen tırın yakıt deposundaki 414 adet kaçak cep telefonuna el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, sınırdan kaçak ürün getirenlere fırsat vermiyor.

Denetimleri sıkı tutan Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'den Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen tırın yakıt deposunda 414 cep telefonu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince Suriye’den Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı tır, riskli olarak değerlendirildi. X-ray tarama cihazına sevk edilen tırın yakıt depolarından birinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

414 CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Yapılan kontrolde, yakıt deposunda herhangi bir sıvı bulunmadığı, yasa dışı yollardan Türkiye’ye sokulmak istenen son teknoloji cep telefonları bulunduğu tespit edildi. Yakıt deposundan muhtelif marka ve modelde 414 cep telefonu çıkarıldı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYONDAN FAZLA

El konan cep telefonlarının piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 345 bin lira olduğu belirlendi. Tıra el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















