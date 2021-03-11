- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon ile Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı.
- İHA
- 11.03.2021 - 21:21
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Koruçam Burnu’nun 8 deniz mil açığında tespit ettiği tekneye düzenlediği operasyon ile KKTC’ye girmeye çalışan 21 düzensiz göçmeni yakalandı.
GÖÇMENLER SAHİL GÜVENLİK'E TESLİM EDİLDİ
Teknede bulunan 13 çocuk, 3 kadın ve 5 erkek şahıs Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında Türkiye Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi.