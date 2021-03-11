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    Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon ile Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 21:21
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    Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, Koruçam Burnu’nun 8 deniz mil açığında tespit ettiği tekneye düzenlediği operasyon ile KKTC’ye girmeye çalışan 21 düzensiz göçmeni yakalandı.

    GÖÇMENLER SAHİL GÜVENLİK'E TESLİM EDİLDİ

    Teknede bulunan 13 çocuk, 3 kadın ve 5 erkek şahıs Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında Türkiye Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi.

    Akdeniz de 21 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Akdeniz de 21 düzensiz göçmen yakalandı #2

    Akdeniz de 21 düzensiz göçmen yakalandı #3

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