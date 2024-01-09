Akdeniz'de hortum! O anlar kamerada Meteoroloji'nin uyarıları ardından sağanak yağışın etkisi altına giren Akdeniz'de çıkan hortum, cep telefonu ile görüntülendi.

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İHA

Meteoroloji Gele Müdürlüğü, tüm yurt için uyarıda bulundu...

Doğu Akdeniz'de de sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Uyarıların ardından sağanak ve gök gürültülü yağışlar, bugünden itibaren Adana ve Mersin'in doğu çevrelerinde kuvvetli olmaya başladı.

Zaman zaman şiddetini arttıran yağışlar nedeniyle şimdiye kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

Hortum çıktı, yağış sürüyor

Yağışların bugün ve yarın devam etmesinin beklendiği belirtilirken, sel ve su taşkınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, Mersin'in Silifke ilçe Susanoğlu bölgesinde Akdeniz'de hortum çıktı. Hortum cep telefonu ile görüntülendi. Akdeniz'de Mersin kıyılarında ise 2 metreye kadar dalgalar kıyıya vurmaya başladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)