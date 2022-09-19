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    Akhisar'da çıkan orman yangını söndürüldü

    Gökçeahmet Mahallesi'nde bulunan ormanda çıkan yangın, 2 saatlik mücadele sonucunda kontrol altına alındı.
    • 19.09.2022 - 16:38
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    Akhisar'da çıkan orman yangını söndürüldü

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı.

    Gökçeahmet Mahallesi'nden yükselen alevler, ekiplere ihbar edildi.

    Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz ve 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın 2 saatlik mücadeleyle söndürüldü

    Ekipler tarafından yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.

    İHA'nın haberine göre, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

    Akhisar da çıkan orman yangını söndürüldü #1

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