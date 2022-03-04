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    Akrep Nalan hayatını kaybetti

    Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ve bir süredir tedavi gören 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 10:31
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    Akrep Nalan hayatını kaybetti

    Bir süredir ekranlardan uzak olan "Akrep Nalan" lakaplı Nalan Duman Açın'dan dan acı haber geldi.

    Sanatçı Füsun Nalan Açın, bir süredir tedavi gördüğü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 67 yaşında hayata veda etti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Duman, Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Fidan Hoca karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

    Bodrum’da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.

    Akrep Nalan hayatını kaybetti #1


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