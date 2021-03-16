Aksaray ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

2 ile düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonuyla birlikte, imalat ve ticaret yapan 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde Aksaray'ın Ağaçören ilçesi ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 GÖZALTI

Operasyonlarda H.G., E.B., İ.G., İ.A., E.Y., Z.A., A.Ç., M.D., M.Ç., Ö.Ç., H.G., D.K. ve A.A., gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda; 5 tabanca, bu silahlara ait mermi, 5 av tüfeği, 42 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 13 afyon sakızı kapsülü, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, 1 flash bellek ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

















