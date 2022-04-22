Diyarbakır'dan satın aldıkları aracın parasını ödemeyen baba-oğul, kapıya gelen alacaklılarını vurdu.

Diyarbakır'dan 8 ay önce taksitle araç satın alarak Aksaray'a getiren Deniz Can C. (30), satışını aldığı aracın ödemesini kısmen yaptı.

8 ay boyunca babası Mahir C. (61) ile birlikte Aksaray'daki firmalarında aracı kullanan baba-oğul, iddiaya göre aracın taksitlerini ödemedi.

Alacaklı olan Abdi Ş. (48) ile ağabeyi Ali Ş.'nin (60) telefonlarına da cevap vermediği öne sürülen baba-oğul, parayı ödemek istedi.

Alacaklılarını görünce silahına davrandı

Bunun üzerine Diyarbakır'da yaşayan abi-kardeş, Aksaray'a gelerek baba ile oğlunun evine gitti.

Site önüne alacaklılarının geldiğini haber alan Mahir C., evinde bulundurduğu ruhsatsız tabancayı alarak dışarıda bekleyen abi ve kardeşiyle kavga etmeye başladı.

Site önünde kurşun yağdırdı

Kavga anında sinirlenen Mahir C., belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek Abdi Ş.’ye ateş açtı. Sol bacağından yaralanan adam kanlar içerisinde yerde kalırken, bu sırada Ali Ş. de eli silahlı babanın oğlu olan Deniz Can C. tarafından darbedildi.

Kardeşleri yaralayan Mahir C. ve oğlu olay yerinden kaçarken, olayı fark eden site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Aksaray'a sattığı aracın parasını isterken vuruldu VİDEO

Oğlu gözaltında, baba aranıyor

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı abi-kardeş, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Oğlu gözaltına alınan şüpheli Mahir C.'yi arama çalışmaları devam ediyor.