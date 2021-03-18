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    Aksaray’da 1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

    Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında, şüphe üzerine durdurulan tırda, 1 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
    • İHA
    • 18.03.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 09:57
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    Aksaray’da 1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

    Aksaray’da kaçakçılara göz açtırılmadı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığı önlemek için geniş çaplı çalışmalar yaptı.

    TIR DURDURULDU

    Çalışmalar kapsamında şüpheli olduğu tespit edilen tır, Aksaray-Adana karayolu üzerinde durduruldu.

    TEDİRGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

    Tır şoförünün tedirgin halleri polisin gözünden kaçmadı. Ehliyet ve ruhsat kontrollerinin ardından KOM ekipleri, tırda arama gerçekleştirdi.

    KOLİLER ARASINA GİZLENMİŞ

    Aramalar sırasında, koliler arasına gizli halde 1 milyon adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tır şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray’da 1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi #1

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