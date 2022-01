Aksaray'da 15 yaşındaki kız kayboldu

"Markete gidiyorum" diye evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu için ihbar üzerine polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

15 yaşındaki Elife Palta, Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ikamet eden halasının evinden markete gidiyorum diyerek çıktı.

Bir süre sonra Elife Palta, eve dönmeyince halası Nezahat Palta (43) tarafından aranmaya başlandı.

POLİS, KAYIP KIZI ARIYOR

Market ve civarında yeğenine ulaşamayan hala Nezahat Palta, Aksaray Polis Merkezi Amirliğine giderek kayıp müracaatında bulundu. Polis ekipleri, müracaatın ardından Elife Palta’yı arama çalışmaları başlattı.

"MARKETE GİTTİKTEN SONRA GERİ DÖNMEDİ"

Çaresiz hala, kameraların karşısında yeğenine çağrıda bulundu. İlk olarak Elife’nin evden çıkışını ve kayboluşunu anlatan hala Nezahat Palta, "Değişik bir kahvaltı hazırlamak istedim. Hamur işi yaptım. Börek yapacağım yumurta eksikti. Elife kalk kızım bize marketten bir yumurta al dedim. Ondan sonra kredi kartımı verdim. Kalktı giyindi üzerini, 'tamam hala' dedi. 'hala WC’ye girebilir miyim?' dedi, ben de gir dedim. Kredi kartımı oraya bırakıp, evden çıkıp gidiyor. Ben 5-10 dakika bekledim. Baktım marketin de bize pek bir mesafesi yok. Gelmedi, oğlumu uyandırdım. Serkan git bak gel dedim. Serkan da gitti markete baktı yoktu oralarda, dünden beri de yeğenime ulaşamıyoruz." dedi.

"CAN GÜVENLİĞİNDEN ÇOK KORKUYORUM"

Yeğeninin can güvenliğinden endişe ederek kamera karşısında yeğenine seslenen hala, "Can güvenliğinden ben çok korkuyorum. 15 yaşında ama görünümü 19-20 yaşlarında gibi, her kim yanında tutuyorsa Allah rızası için onun da evladı vardır. Yani bunu düşünerek yola çıksın. Yeğenim geri dön gel. Bak biz sana hiçbir şey yapmadık. Seni çok seviyoruz. Baban olsun, annen olsun, ben olayım hepimizi hasta ettin. Canım yeğenim neredeysen bize bir ulaş, bize ulaşmak istemiyorsan ne olursun emniyete git kızım. Bursa’daki çevresinden babası biraz uzak tutmak istedi. Elife 15 yaşında da olsa hareketli bir çocuk, onun için babası biraz sosyal medyadan uzak dursun dedi. Halası sende kalsın dedi. Ben de tamam gelsin dedim. 3 ay boyunca iyiydik." diye konuştu.