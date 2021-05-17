Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırmak için ev bastılar: 7 kişi gözaltına alındı

Aksaray’da kız kaçırmak için köyde bir evi basan grup k eve silahla ateş açıp aileyi taş ve sopalarla darp etti. 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı olayda 7 kişi gözaltına alındı

Aksaray’da merkeze bağlı Sevinçli Köyünde, 15 yaşındaki Duygu C.’yi kaçırmak isteyenler kızın evini silahlarla bastı.

Aynı köyde yaşayan 20 yaşındaki Umut Ş., Ramazan Bayramının 1. günü Duygu C.’yi kaçırdı. Durumu jandarmaya bildiren aile, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun aracı olması ile kızlarına kavuştu.

SİLAHLARLA EVİ BASTILAR

Bu kaçırma olayından 4 gün sonra kızı yeniden kaçırmak isteyen Köy Muhtarı Nurettin Ş.’nin yeğeni Umut Ş. kızın evini silahlarla baskın düzenledi.

Eve ateş açan Umut Ş ve yakınları o sırada evde bulunan kızın amcası ve kuzenlerini taş ve sopalarla darp etti. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma Umut Ş. ve beraberindeki 7 şahsı gözaltına aldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, amca Ramazan C.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sedye üzerindeyken konuşan amca, “Yeğenimi kaçırdılar. Bizde karşı çıktık. Elinden alınca, 15 yaşında daha. Evimi bastılar. Muhtar kendisi” dedi.

“ERKEKSİNİZ ALIN ÇOCUĞU”

Kızın annesi Leyla C. ise, “Benim kızımı kaçırdılar. 15 yaşında daha. Biz telefon açtık ve ‘Çocuğu salın küçük’ dedik. ‘Erkekseniz gelin alın çocuğu’ dedi muhtar. Biz de jandarmayı aradık. Böyle olmayacak dedik gittik valiye çıktık. Vali beyle görüştük. Vali muhtarı aradı ve 10 dakika içinde çocuk geldi bize. Çocuğu da kandırmışlar. ‘Beni evlendirecekler, ben ondan kaçtım, davalarını geri çeksinler’ Şimdi de verin kızı diye baskın yapıyorlar” diye konuştu.

"BİZİ BU MUHTARDAN KURTAR VALİM"

Aksaray Valisi Aydoğdu’dan yardım isteyen Anne Leyla, “Valim, ben senden çocuğumu istedim, sen de bana verdin. Ama bunlar beni rahatsız ediyor. Çocuğu geri almak istiyorlar. Bizi kurtar valim, muhtarı al başımızdan herkes rahatına baksın” diye konuştu.

“MUHTAR BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTI”

Hastaneye gelen kaçırılan kızın babası Şakir C. “Benim kızımı kaçırdılar. Adalet yok, benim evimi bastılar, beni öldürmeye kalktılar. Muhtar köyün büyüğü, beni öldürmeye kalktı” diye isyan etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırmak için ev bastılar: 7 kişi gözaltına alındı VİDEO