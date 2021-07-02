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    Aksaray'da 164 koyun telef oldu

    Onlarca koyunu telef olan vatandaş, ekonomik olarak büyük kayıp yaşadığını söyledi.
    • AA
    • 02.07.2021 - 11:22
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    Aksaray'da 164 koyun telef oldu

    Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarladaki sudan içen koyunlar öldü.

    İlçeye bağlı Dayıkuyu Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Cuma Mutlu, sürüsünü meraya çıkardı.

    AĞIZ VE BURUNLARINDAN KAN VE KÖPÜK GELDİ

    Bir tarlanın kenarındaki birikmiş sudan içen hayvanların bazılarının ağız ve burunlarından kan ve köpük gelmeye başladı.

    Hayvanların teker teker telef olmaya başladığını gören Mutlu, durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    Aksaray da 164 koyun telef oldu #1

    164 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

    Bölgeye gelen Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, olay yerinde incelemede bulunduklarını ve sürü sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını söyledi.

    Telef olan hayvanlardan incelenmek üzere numune aldıklarını belirten Saklav, "Şu anda bilinmeyen bir sebepten dolayı üreticimize ait 164 küçükbaş hayvanın telef olması üzerine geldik. İnşallah üreticimizi mağdur etmeyeceğiz." diye konuştu.

    Aksaray da 164 koyun telef oldu #2

    "EKONOMİK OLARAK BÜYÜK KAYIP YAŞADIM"

    Mutlu ise koyunların suyu içtikten sonra bir anda telef olduklarını, ekonomik olarak büyük kayıp yaşadığını kaydetti.

    Telef olan koyunlar, yapılan incelemenin ardından kireçlenen çukura gömüldü.

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