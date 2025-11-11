Aksaray'da 17 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 adrese operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 19 bin 308 litre karışımlı akaryakıt, 41 cep telefonu, 1.670 elektronik sigara, 14 bin 882 elektronik sigara kiti, 7 bin 690 paket sigara, 10 bin 158 puro, 68 ton nargile tütünü, 1,8 ton kıyılmış tütün ile çeşitli kaçak emtia ve sahte/etil alkol ele geçirildi.

KAÇAK ÜRÜNLERİN DEĞERİ 17 MİLYON LİRA

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon lira olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.