- Aksaray'da 17 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.
- Operasyonda 19 bin litre akaryakıt, elektronik sigara kitleri, tütün ve cep telefonları bulundu.
- Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 adrese operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 19 bin 308 litre karışımlı akaryakıt, 41 cep telefonu, 1.670 elektronik sigara, 14 bin 882 elektronik sigara kiti, 7 bin 690 paket sigara, 10 bin 158 puro, 68 ton nargile tütünü, 1,8 ton kıyılmış tütün ile çeşitli kaçak emtia ve sahte/etil alkol ele geçirildi.
KAÇAK ÜRÜNLERİN DEĞERİ 17 MİLYON LİRA
Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon lira olduğu bildirildi.
Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.