Aksaray'da 17 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Aksaray'da 17 milyon lira değerinde, çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 4 kişi yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 19:42
  • Aksaray'da 17 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.
  • Operasyonda 19 bin litre akaryakıt, elektronik sigara kitleri, tütün ve cep telefonları bulundu.
  • Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 adrese operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 19 bin 308 litre karışımlı akaryakıt, 41 cep telefonu, 1.670 elektronik sigara, 14 bin 882 elektronik sigara kiti, 7 bin 690 paket sigara, 10 bin 158 puro, 68 ton nargile tütünü, 1,8 ton kıyılmış tütün ile çeşitli kaçak emtia ve sahte/etil alkol ele geçirildi.

KAÇAK ÜRÜNLERİN DEĞERİ 17 MİLYON LİRA

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon lira olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

