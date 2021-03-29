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    Aksaray'da 2 ayrı trafik kazası kamerada

    Sürücülerin dikkatsizliği üzerine yaşanan hafif yaralanmalı kazalar, polis kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 12:06
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    Aksaray'da 2 ayrı trafik kazası kamerada

    Aksaray’da dikkatsizlik sonucu gerçekleşen 2 ayrı trafik kazası şehir polis kameraları tarafından görüntülendi.

    OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI

    İlk kaza Gündoğdu Caddesi üzerinde yaşandı.

    Kalealtı Caddesi'nden gelerek caddeye çıkan otomobil ile caddeden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

    Aksaray'da 2 ayrı trafik kazası kamerada VİDEO

    Aksaray da 2 ayrı trafik kazası kamerada #1

    REFÜJE ÇIKAN ARAÇ DEVRİLDİ

    Diğer kaza ise Coğlaki Kavşağı'nda yaşandı.

    Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarparak devrildi. Kazada iki kişinin yaralandığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Aksaray da 2 ayrı trafik kazası kamerada #2

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