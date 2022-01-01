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- Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 ölü
Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 ölü
Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
- 01.01.2022 - 02:08
Yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerde, Aksaray'dan feci bir kaza haberi geldi.
Merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kaza yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan bir kişi de ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.