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    Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 ölü

    Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 ölü

    Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 01.01.2022 - 02:08
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    Yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerde, Aksaray'dan feci bir kaza haberi geldi.

    Merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kaza yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yaralanan bir kişi de ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Aksaray da 2 otomobil çarpıştı: 6 ölü #1

    Aksaray da 2 otomobil çarpıştı: 6 ölü #2

    Aksaray da 2 otomobil çarpıştı: 6 ölü #3


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