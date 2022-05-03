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    Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

    Güzelyurt ilçesinde yeni eşi istemeyince çocuklarını annelerine geri götüren şahıs, tekrar almak isteyince tartıştığı eski karısını göğüsünden bıçaklayarak öldürdü.
    • DHA
    • 03.05.2022 - 16:21
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    Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

    Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi.

    Yaşanan korkunç olayda, Bilal Gıvanç (29) isimli şahıs, bayram için 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için 2 yıl önce boşandığı Zeynep Koyun'un (26)  birlikte yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti.

    Bu esnada ise Bilal Gıvanç ve eski eşi Zeynep Koyun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Bilal Gıvanç, Koyun'a bıçakla saldırdı.

    Genç anne hayatını kaybetti

    Göğsüne aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Zeynep Koyun, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

    Aksaray da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü #1

    Katil zanlısı teslim oldu

    Olayın ardından kaçan Bilal Gıvanç, bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu.

    Üvey anneleri çocukları istemedi

    Aksaray kent merkezinde yaşayan Bilal Gıvanç'ın 1 yıl önce yeniden evlendiği, bayram tatili nedeniyle, ilçedeki babası Z.G.'yi ziyarete gittiği belirtildi.

    Bilal Gıvanç’ın daha önce eski eşinin yanındaki çocukları alıp babasının evine getirdiği, yeni eşi istemeyince geri götürdüğü öne sürüldü.

    Hayattaki son cümlesi 'Bu çocuk oyuncağı mı' oldu

    Bir süre sonra yeniden çocuklarını almaya gittiğinde ise Zeynep Koyun'un, 'Bu çocuk oyuncağı mı?' deyip tepki gösterince olayın yaşandığı ifade edildi.

    Zeynep Koyun'un cenazesinin bugün ilçede defnedileceği, Bilal Gıvanç’ın sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.

    Aksaray da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü #2

    Aksaray da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü #3

    Aksaray da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü #4

    Aksaray da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü #5


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