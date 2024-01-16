Aksaray’da 3 kişinin yaralandığı yol kavgası kameraya yansıdı Aksaray'da yol verme meselesi yüzünden 2 kargo çalışanı ile baba ve oğlu arasında taşlı yumruklu kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Aksaray'ın Eskil ilçesinde baba ve oğul, trafikte yol verme meselesi nedeniyle 2 kargo çalışanı ile tartıştı.

Kargo çalışanları Oğuz G. ve Muhammet Ö. bir iş yerinden çıkarken kapının önüne gelen baba İsmail E., Oğuz G.'ye vurdu.

Kargo çalışanına parke taşı fırlattı

Oğuz G. de adama yumruk atarken bu sırada koşarak olay yerine gelen oğul Osman E. kargo çalışanlarına yumrukla saldırdı.

Kargo çalışanı ve oğlunun birbirine girdiği esnada yerden parke taşı alan İsmail E. taşı kargo çalışanının üzerine fırlattı

Yaşananlar kamerada

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yatıştırılmaya çalışılırken kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayda Oğuz G., Muhammet Ö. ve İsmail E. yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112'ye haber verildi.

Olay yerine gelen ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)