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    Aksaray'da 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

    Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • AA
    • 07.09.2020 - 12:26
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    Aksaray'da 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

    Aksaray'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Aksaray kara yolundaki uygulama noktasında, R.A'nın (43) kullandığı ve durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

    Narkotik köpeği "Bixi"nin de kullanıldığı aramada, aracın bagajındaki çantalarda 94 paket halinde 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan sürücü R.A'nın ifadesinin ardından operasyonu genişleten ekipler, İstanbul'daki adreslere düzenlediği operasyonlarda C.B. (35), H.A. (40) ve M.B'yi (40) gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Aksaray'da 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi ViDEO

    Aksaray da 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi #1

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