Aksaray’da 52 suç kaydı bulunan şahıs 53’te yakayı ele verdi

Camiden yardım kumbarasını çalan ve 52 ayrı olaydan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi Cemal Y., 17 gün sonra 53'üncü hırsızlık olayını gerçekleştirdiği köy camisine gelince yakalandı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT), 17 Mart tarihinde Aksaray’ın merkeze bağlı Gençosman Köyü Ayfer Arı Camisi'nde yardım kutusunun çalındığı ihbarını aldı.

Çalışmalar kapsamında görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının yanı sıra güvenlik kameraları görüntüleri incelendi.

56 SAATLİK GÖRÜNÜTLER İZLENDİ

56 saatlik görüntülerden şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, 52 suçtan kaydı bulunan Cemal Y.’yi yakalamak için çalışmalara başladı.

Yapılan istihbarat çalışmaları ile şahsın Malatya’dan araç kiraladığı ve Aksaray istikametine geldiği tespit edildi.

Harekete geçen jandarma ekipleri şahsın yine aynı köye gelebileceği ihtimali üzerine köyde pusuya yattı.

52 kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi olay mahalline geri dönünce yakalandı VİDEO

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gençosman köyü yakınlarına hırsızlık için gelen Cemal Y. jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.