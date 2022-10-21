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    Aksaray'da alkollü araç kullanan sürücü: İnşallah bir daha yapmam

    Aksaray’da alkollü araç kullanırken yakalanan ve 1,56 promil alkollü çıkan sürücü, “Hata yaptığımı biliyorum. İnşallah bir daha yapmam” dedi.
    • 21.10.2022 - 04:56
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    Aksaray'da alkollü araç kullanan sürücü: İnşallah bir daha yapmam

    Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi, Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 38 ADV 843 plakalı otomobili durdurdu.

    Sürücü alkollü çıktı

    Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdiği sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceğini düşünen trafik polisleri Emrah E. (42) isimli sürücüye alkol kontrolü yaptı.

    Yapılan testte sürücü Emrah E. 1,56 promil alkollü çıkarken araçtan indirilen sürücüye cezai işlem uygulandı.

    Aksaray'da alkollü araç kullanan sürücü: İnşallah bir daha yapmam - Video

    Aksaray da alkollü araç kullanan sürücü: İnşallah bir daha yapmam #1

    "Hata yaptığımı biliyorum, inşallah bir daha yapmam"

    İHA'nın haberine göre gazetecilerin, “Neden alkollü araç kullandınız?” sorusuna, “Mesaiden çıktım, alkol aldım, 3-5 tane içtim hepsi bu” diye cevap veren sürücü, alkollü araç kullanmanın yasak olduğunu hatırlatan gazetecilere, “Biliyorum, hata yaptığımı biliyorum. İnşallah bir daha yapmam” diye cevap verdi.

    Aksaray da alkollü araç kullanan sürücü: İnşallah bir daha yapmam #2

    Para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu

    Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken, sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağırılan ehliyetli bir yakınına teslim edildi.

    Aksaray da alkollü araç kullanan sürücü: İnşallah bir daha yapmam #3

    Aksaray da alkollü araç kullanan sürücü: İnşallah bir daha yapmam #4

    Aksaray da alkollü araç kullanan sürücü: İnşallah bir daha yapmam #5


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