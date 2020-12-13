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- Aksaray'da alkollü motosiklet sürücüsüne ceza
Aksaray'da alkollü motosiklet sürücüsüne ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücünün maskesiz ve alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü hakkın cezai işlem uygulandı.
- DHA
- 13.12.2020 - 17:53
- Güncelleme : 13.12.2020 - 17:58
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında denetim yaptı.
Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki denetimde, plakasız motosikleti kullanan H.D. durduruldu. Maske takmadığı ve alkollü olduğu belirlenen H.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
MASKESİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI
'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek', 'maske takmamak', 'plakasız ve alkollü araç kullanmak'tan toplam 4 bin 50 lira ceza uygulanan H.D., alkol testi yapılması için hastaneye götürüldü.
Aksaray'da kısıtlamayı ihlal eden alkollü motosiklet sürücüsüne para cezası VİDEO