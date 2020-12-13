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Aksaray'da alkollü motosiklet sürücüsüne ceza

Aksaray'da alkollü motosiklet sürücüsüne ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücünün maskesiz ve alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü hakkın cezai işlem uygulandı.