Aksaray’da alkollü şahıs araçlara saldırdı, polise direndi: “Öldürün beni” diye bağırdı

Polislere ecel terleri döktürdü...

Aksaray'da alkollü bir şahıs cadde boyunca park halindeki araçlara ve seyir halindeki otomobillere zarar vermeye başladı.

Bazı araçların camlarını kıran, bazılarının kaportasına zarar veren şahıs, kimi sürücülerin kaza yapmasına da neden oldu.

"ÖLDÜRÜN BENİ" DİYE BAĞIRDI

Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak polisten yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak şahıs, çevresindekilere ve polis memurlarına “Öldürsene abi beni, silahın yok mu?” diye bağırarak direndi.

GAZETECİLERE DE SALDIRDI

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle gözaltına alınan şahıs, bu sırada görev yapan gazeteciye de küfürler savurdu.

Polis aracına bindirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Araçları zarar gören vatandaşlar ise olay yerinde polise şikayetçi olduklarını belirtti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.