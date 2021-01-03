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    Aksaray'da alkollü sürücü, koyun sürüsünün arasına daldı

    Kargın köyünde alkollü olarak araç kullanan sürücünün koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 21 koyun ise telef oldu.
    • İHA
    • 03.01.2021 - 04:58
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 05:48
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    Aksaray'da alkollü sürücü, koyun sürüsünün arasına daldı

    Aksaray’ın merkeze bağlı Kargın köyünde meydana gelen olayda, Turan D'nin kullandığı 68 ABU 754 plakalı otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.

    Otomobilin sürüye çarpması sonucu 21 koyun telef olurken, adeta hurdaya dönen otomobilde sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ramazan U. yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Aksaray'da alkollü sürücü, koyun sürüsünün arasına daldı İZLE


    SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ÇIKTI

    Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Yaralı sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 288 TL olmak üzere 4 bin 438 TL para cezası keserken, yanında yolcu olarak bulunan kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL idare para cezası uygulandı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray da alkollü sürücü, koyun sürüsünün arasına daldı #1

    Aksaray da alkollü sürücü, koyun sürüsünün arasına daldı #2

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