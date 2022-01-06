Aksaray’da alkollü sürücü polise güçlük çıkardı

2.97 promil alkolle çakarlı ve sirenli araç kullanırken polisin müdahalesiyle yakalanan sürücü, hem polisi hem de hastane personelini canından bezdirdi.

Tedavi gören bir yakınını görmek için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen Tolga Aslan (37), hastane personeline çocuk acilin yerini sordu.

Hastane personeli tarafından kendisine verilen tarifi beğenmeyen Tolga A., sağlık personeliyle tartışmaya başladı.

Tartışma seslerini duyan polis ve özel güvenlik ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışan Tolga A., sağlık personeline küfrederek hakaretlerde bulundu.

ÇAKARLARI AÇIP, GİTMEK İSTEDİ

Polis ekiplerinin müdahalesiyle hastaneden çıkarılan Tolga A., hastane acil servisi önünde park halinde bulunan 34 TC 6677 plakalı lüks aracına bindi.

Hareket etmeden önce araçtaki çakarları açarak siren çalan Tolga A., hızlıca hastaneden çıkmak istedi.

Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, yaya olarak aracın önüne geçip otopark çıkışında durdurdu.

Aksaray’da alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü: Ben özel kuvvettenim VİDEO

“BEN ÖZEL KUVVETTENİM, BEN ASKERİM”

Araçta kontrol yapan polis ekipleri, polis sireni ve çakar sistemi bulunduğunu tespit etti.

Özel kuvvetlerde askeri personel olduğunu belirterek polisten kurtulmaya çalışan sürücü, ekiplere uzun süre dil döktü.

Ehliyet ve ruhsat isteyen polis memurlarına “Ben özel kuvvettenim, ben askerim” diyerek işlem yaptırmaktan kaçındı.

Sürücü, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da hakaretler yağdırarak polis ekiplerinden “Çektirmeyin beni” talebinde bulundu.

2.97 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Alkol testi yapmak isteyen polis ile sürücü arasında uzun bir mücadele başladı.

Alkol testine itiraz eden ve alkollü olmadığını belirten Tolga A., polisin uzattığı alkolmetreye üflemeyeceğini belirterek kolunu sıvayıp, “Ağabey kanımı alın” dedi.

Polis, dakikalarca alkol metreyi üfletmeye çalıştı.

Tolga A., son çare olarak götürüldüğü hastane polis odasında alkolmetreyi üflemeyi başardı.

Yapılan alkol testinde 2.97 promil alkollü çıkan Tolga A., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

4 BİN 48 TL CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis çakarı ve siren sistemi bulunan otomobil, polis ekipleri tarafından çağrılan çekici ile otoparka çektirildi.

Sürücü Tolga A.’ya da alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, çakarlı ve sirenli araç kullanmaktan bin 823 TL ve ehliyet belgesi ibraz etmemekten 427 TL olmak üzere toplamda 4 bin 73 TL para cezası kesildi.

Sürücü Tolga A.’nın ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konuldu.

ASKERİ PERSONEL ÇIKMADI

Yapılan sorgu ve incelemelerde ise Tolga A.’nın herhangi bir askeri personel olmadığı anlaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdüğü öğrenildi.