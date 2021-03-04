Aksaray'da alkollü sürücünün bahanesi: Bir sürü alkollü var

Aksaray'da alkollü sürücünün bahanesi: Bir sürü alkollü var

Aksaray'da denetimde yakalanan alkollü sürücü, gazeteciler saldırıp hakaret ederken, başkalarını alkol almakla suçladı.

Atatürk Bulvarı Ereğli Kapı Kavşağın'da saat 21.00’den sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde uygulama yapan polis ekipleri Atatürk Bulvarından Makas Kavşağı istikametine seyreden Emre Ç. (36) idaresindeki 68 ABM 029 plakalı otomobili durdurdu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Polisin ilk olarak kısıtlamada muafiyet belgesi kontrolü yaptığı sürücü yapılan alkol kontrolünde 105 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri alkollü sürücüyü araçtan indirerek hakkında yasal işlem başlattı.

Aksaray'da alkollü sürücünün bahanesi: Bir sürü alkollü var-Video

GAZETECİLERE SALDIRDI

Bu sırada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hakaret ve küfürler yağdıran alkollü sürücü Emre Ç., resmi kurumda çalıştığını belirterek basın mensuplarına saldırdı. Polis ekiplerince güçlükle durdurulmaya çalışılan alkollü sürücü polis memurlarına da güçlük çıkarttı.

"BİR SÜRÜ ADAM ALKOL ALIYOR, UYUŞTURUCU İÇİYOR"

Bir süre küfürler yağdırmaya devam eden sürücü, alkollü araç kullanırken yakalanmasına rağmen kendi aldığı alkolü unutup, “Bir sürü adam orada alkol alıp geziyor. Adamlar orada alkol alıyor, uyuşturucu içiyor” diye şikayete etti.

Uzun süre polis ekiplerine güçlük çıkartan alkollü sürücü yakınlarının gelmesiyle olay sakinleştirilmeye çalışılırken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere olay yerine gelen polis otosuyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

CEZAYI YEDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL idari para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücünün aracı ise çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.